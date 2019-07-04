 

Заседание по делу Штепы перенесли из-за ее опоздания в суд

04 июля 2019 г. 13:00
Источник: УНН
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Орджоникидзевский районный суд Харькова в очередной раз перенес заседание по делу бывшего мэра Славянска Нели Штепы из-за того, что обвиняемая опоздала в суд.

Как  сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, судебное заседание по делу перенесли на 30 августа.

Напомним, 29 мая суд Харькова в очередной раз перенес заседание по делу бывшего мэра Славянска Нели Штепы за того, что судьи ушли в отпуск.

15 апреля  Штепа не явилась на заседание суда.

2 апреля Штепа явилась в суд, но не приехали все три ее адвоката.

Напомним, Бывшего мэра Славянска обвиняют в призывах к изменению границ Украины, содействие проведению псевдореферендума об отделении Донецкой области от Украины, создание условий для деятельности террористических групп и организаций. Максимальная санкция указанных статей - пожизненное заключение.

Штепу задержали в июле 2014 года. 8 октября 2014 года ей объявлено окончательное подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые привели к гибели людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) УК Украины.

 

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