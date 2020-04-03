Заседание суда по рассмотрению кассационных жалоб по делу Зайцевой и Дронова о смертельном ДТП на Сумской (онлайн)

03 апреля 2020 г. 13:25
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Как сообщалось, сегодня проходит кассационное рассмотрение уголовного дела о смертельном ДТП на Сумской в Харькове, которое произошло 18 октября 2017 года, в результате которого погибли 6 человек и пятеро пострадали.

Онлайн-трансляция судебного заседания по рассмотрению кассационных жалоб защитников опубликована на Ютуб-канале портала Судебная власть Украины.

Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда в данном судебном заседании рассматривает кассационные жалобы защитника осужденного Зайцевой О. А. - адвоката Плетневой Ю. В. и защитника осужденного Дронова Г А. -адвоката Токарева Г. В. на приговор Киевского районного суда г. Харькова от 26 февраля 2019 и постановление Харьковского апелляционного суда от 14 августа 2019 года.

 

Видео: 

Засідання від 3.04.2020 по справі №640/1664/18 щодо Зайцевої О.О. та Дронова Г.О.

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