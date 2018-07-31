Заселение переселенцев

Жилье для переселенцев. Сегодня люди, оставившие временно оккупированную часть Донбасса, заселились в двухэтажное здание в Богодухове.

Граждане Украины, которые выехали из временно оккупированной части Донбасса, в большинстве своем имеют большую головную боль - где жить. Значительное количество переселенцев бросили якорь в Харьковской области. Некоторым из них уже удалось получить свое жилье.

Андрей Рева, министр социальной политики:

Люди, які змушені були залишити домівки і переїхати з тимчасово окупованої території, найгострішою проблемою є проблема житла. Власно кажучи, держава лише зараз починає серйозну работу по забезпеченню, по вирішенню цієї проблеми. Чому - тому що ми сподівалися, що цей конфлікт буде швидко залагоджений.

Сегодня переселенцы получили 10 социальных квартир в Богодухове. Здесь завершена реконструкция двухэтажного здания. Его полностью восстановили с помощью правительства Германии на средства «Украинского фонда социальных инвестиций». Капитально отремонтирована кровля, заменены окна и двери, все коммуникации, утеплен фасад и проведен ремонт во внутренних помещениях.

Юлия Светличная, губернатор Харьковской области:

За рік плануємо по Харківській області відкрити ще шість гуртожитків. А це - 100 квартир майже для 350-ти людей. Турбота і справжні справи - це головна політика. Тому будемо продовжувати і підтримувати людей.

Вообще же проекты по строительству жилья для переселенцев реализуются в нескольких регионах страны.