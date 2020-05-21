Защита медиков и пациентов от коронавируса: врачам "скорой" передали почти тысячу антисептиков

Важная помощь для тех, кто сейчас - на передовой в борьбе с Covid-19. Почти тысячу антисептиков передал харьковским медикам адвокат и общественный деятель Анатолий Родзинский.

Анатолий Родзинский, адвокат и общественный деятель:

В это непростое время я занялся производством антисептиков, я сделал качественное дезинфекционное средство, которое зарегистрировано в МОЗ. В нем спирта более 75%. Хотелось бы, чтобы харьковские городские власти, которые распоряжаются бюджетом города в 15 миллиардов, оказывали помощь врачам скорой помощи. Несмотря на то, что скорая находится в областном подчинении, они каждый день ездят на вызовы харьковчан и спасают их жизни.

Дезинфекторы медикам крайне нужны, ведь они первые, кто контактирует с больными.

Виктор Забашта, дир. "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф":

У бригади завжди він із собою, тому що це і побутові умови. Тим більше, якщо це повязано із наданням допомоги хворим і постраждалим. Однозначно ми повинні захистити і себе, і наших пацієнтів.

Родзинский говорит - медикам необходима поддержка, поскольку городская власть ничего не сделала, и защита врачей стало делом волонтеров и просто неравнодушных людей. Любая помощь сверхважная, в частности, это касается обеспечения работников "скорой" качественными антисептиками.