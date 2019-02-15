Защита от аварийных отключений из-за непогоды. В селе Русские Тишки завершается реконструкция электросетей

Реконструкцию сетей в селе Русские Тишки энергетики начали еще около года назад, но в 2019-м она стала более масштабной. Трансформатор заменили на более мощный, старые провода - на самонесущие изолированные. С новыми системами энергоснабжения станет более качественным, уверяют специалисты, ведь ежегодно напряжение возрастает из-за использования большого количества электроприборов.

Виктор Рубцов, главный инженер Липецкого районного отделения



Потребителей подключается очень много, поэтому с этим и связана вся реконструкция наших сетей. Поэтому мы на данном объекте закладываем провод в два раза большего сечения, чем он был до этого. Также устанавливаем трансформатор в два раза мощнее, чем был этого, что позволит и на перспективу поможет развивать наши сети.

Кроме того, подчеркивают энергетики, обновление электросетей сможет уберечь еще и от главной проблемы в сельской местности - от аварийных отключений из-за непогоды.

Юрий Пономарев, мастер Липецкого районного отделения

Мы уходим и от потерь, и от аварийных отключений, ну только если человеческий фактор, то есть сбили опору, каким-то краном габаритным порвали чего-то. Во всех остальных случаях вопрос закрыт.

Следующим в очереди на обновление электрических сетей станет село Веселое, рассказывают инженеры. Работы там начнутся в ближайшее время. В планах - замена 27 опор и 4, 5 километров проводов.