Защитить право на соцвыплаты. Харьковские переселенцы отменить закон, лишающий их выплат

Сегодня в Харьковской области проживает почти 200 тысяч переселенцев с Донбасса - это те, кто официально зарегистрировал свой статус внутренне перемещенных лиц. Из них три четверти получают адресную помощь. Но каждый пятый, говорят правозащитники, время от времени оказываются под угрозой лишения выплат. Елена Диденко - одна из них. Еще во время активных боевых действий в 2014 году, из Краматорска она с только что родившимся сыном бежала в Золочев, где и живет до сих пор. Говорит, для нее, матери малолетнего ребенка, помощь, положенная ей как переселенке, была жизненно важна. Но она ее внезапно лишилась.

Елена Диденко, переселенка

В конце 2016 года без всяких объяснений адресную помощь перестали платить. Потом через 4 месяца нам прислали уведомление, что мы должны вернуть 9 тысяч гривен. Без всяких объяснений.

Как выяснилось, лишена была Елена выплат потому, что органы соцзащиты выяснили, что она уже имеет собственное жилье на освобожденной территории - комнату в общежитии в Краматорске. Это, говорят правозащитники, одна из самых популярных причин, по которой в рамках постановления Кабмина № 365, принятой год назад, переселенцев лишают выплат. При этом службы нередко не выясняют, в каком состоянии теперь это жилье и могут ли люди вернуться домой. Также по так называемым спискам СБУ и Госпогранслужбы, выплат лишают тех, кто временно выезжает на оккупированные территории или просто не находится в момент проверки дома, даже если эта проверка проходит в рабочее время.

Любовь Бутенко, рук.харьковского офиса БФ "Право на захист"

В управлениях соцзащиты не хватает людей, чтобы эти проверки проводить. И по два месяца людей не проверяют, а пока людей не проверят тоже соцвыплаты не проводятся. Соответственно, нами был подан иск против Кабмина в августе этого года, для того, чтобы это постановление отменить.

Несмотря на то, что с момента подачи иска прошло полгода, рассмотрения, по сути, еще не началось, отмечает Любовь Бутенко. А это значит, что упрощенной системы восстановления выплат в Украине для переселенцев пока нет - только через суд. Кроме того, через суд, рассказывают правозащитники уже Чугуевской правозащитной группы, им приходится отстаивать права перемещенных лиц и в более специфических случаях - при установлении отцовства или нотариальных разрешениях, когда например, семья разделилась и отец остался воевать в рядах террористов, а матери с территории Украины надо отправить ребенка заграницу. Также юристы через суд добивались выплат для переселенцев, которые получали травмы, когда еще работали в зоне АТО.

Роман Лихачев, Чугуевская правозащитная группа

Было пулевое ранение, наша доблестная медицина не поставила ей этот диагноз как пулевое ранение. Отказались признавать, что это травма на производстве. Путем долгих-долгих судебных споров нам удалось доказать, что непосредственно это пулевое ранение получено, что есть необходимость выплатить компенсацию.

Правозащитники настаивают, несмотря на то, что компенсация небольшая - около 800 гривен в месяц - она важна для многих переселенцев и независимо от местонахождения и статуса до войны. Поэтому дискриминационные нормы по отмену выплат должны быть отменены. Хотя рецепта как это соотнести с условиями гибридной войны, когда статус временно перемещенных лиц, пытаются получить и сторонники квазиреспублик, нет.

