Заставлял снимать фото и видео, а затем шантажировал. 22-летнего мужчину подозревают в изготовлении и распространении детского порно

04 июня 2018 г. 20:14
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Знакомился с несовершеннолетними в социальніх сетях, а вскоре, предлагаю денежное вознаграждение, заставлял детей делать фото и видео порнографического характера. Правоохранители подозревают 22-летнего молодчика в изготовлении и распространении детского порно. По даннім следствия, мужчина использовал полученную фото- и видео продукцию для собственных потребностей, а также для обмена на тематическом иностранном веб-ресурсе, запрещенном в Украине.

подозреваемый:

Я нашел его в социальных сетях, начал с ним переписку. - Вы знали, что данный человек является малолетним? - Ну да. Начал предлагать ему деньги, чтобы он скидывал свои обнаженные фото под предлогом работы. И после того, как он присылал, потом перестал уже присылать, я начал его шантажировать, что буду рассылать его друзьям и прочее.

Во время досудебного расследования киберкопы установили реальный IP-адрес, с которого подозреваемый совершал выход в сеть Интернет, рассказывают правоохранители, а затем и местонахождение мужчины.

Евгений Бакшеєв, ст. инспектор по ОД Слобожанского упр. киберполиции:

На данный момент проведены обыска, а также осмотр компьютерной техники, подтверждающей преступную деятельность данного лица. Также устанавливается полный круг потерпевших.

Согласно санкции статьи "Вывоз, изготовление, сбыт и распространение порнографии" мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

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