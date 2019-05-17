Заставляли собирать окурки: родители маленького ребенка выставили в Сеть жестокое видео

Маленький мальчик собирает окурки и непрерывно плачет - видео, авторства отца малыша буквально ошеломило Сеть. Отец ругается с матерью, но сына защищать не спешит. Пользователи установили и личности родителей, и их адрес проживания.

Мгновенно вмешались и правоохранители, сейчас ребенок в больнице. У него многочисленные ссадины и ушибы головы. Четырехлетний мальчик не единственный ребенок женщины, говорят соседи. Первую дочь она родила еще десятиклассницей, однако ее не воспитывает.

Нина, соседка

Она была нормальная. Она так за ней тряслась: «Анечка, Анечка…» Но они же на кухне сидели. Она приходит: «Дайте какую-нибудь тряпочку, я памперс поменяю». И мыла и меняла. И всё же нормально было. А потом чуть побольше стала, и Анюту у неё забрали... папа забрал. - А почему забрал? Ну, потому что тоже вроде била

Уже несколько дней женщина не появляется дома, о её местонахождении не знает даже семья. Она нигде не работает. За все время пока мальчик в больнице - навестить его она не пришла.

Михаил, родственник мальчика

Ей 30 лет! - А внук ваш? Я бы давно её забрал. Так они не несут. Я не знаю, где он. Они его избили, блин - А ваша дочь где? Она пьяница, не ходите сюда!

О проблемах женщины со спиртным знают и соседи. Рассказывают, за ребенком никто не следил, потому что постоянно видели малыша, который допоздна играл во дворе, копаясь в песке, голодный и грязный. Отец мальчика также с ними не живет.

Надежда Ильинична, соседка

Как умер дед с бабой, ну родители «ихние», и вот они бесятся как собаки. Он маленький был, он ходил по соседям : «Дайте яйцо, дайте ложку…». Вот так - ложку того, ложку другого. Он вечно голодный

Наблюдая такое поведение женщины, соседи и даже родственники вызвали полицию. Однако, по словам соседей и родных малыша, принимать какие-то меры правоохранители не стали.

Алина Ручка, инспектор ювенальной превенции Индустриально отделения полиции

Родина була на обліку. Після гарних харктеристик родина була знята, дитина ходила до дитячого садочку. Були надані харктеристики з офіційного місця роботи матері. Також були надані гарні харктеристики з дитячого садочку

Однако на камеру подтверждать положительную характеристику, которую дали матери мальчика, в детском саду не захотели. Да и вообще посоветовали не торопиться до получения официальных результатов расследования.

Елена Христоева, заведующая детского сада

Обычный мальчик…сейчас проблемных семей много. Все, будут официальные результаты - потом будем разговаривать!

Начальница службы по делам детей Индустриального района комментировать, как в учреждении смогли допустить такое поведение женщины, отказалась.

Между тем в полиции относительно избиения ребенка открыли уголовное производство по ч.1 статьи 125 – «Умышленное легкое телесное повреждение».