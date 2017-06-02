Затянувшийся ремонт. В мэрии снова переносят открытие "горбатого" моста

Реконструкция моста имени Юлия Чигирина, или как называют его горожане - "горбатый", стартовала почти год назад, с того момента - это одна из главных тем разговоров среди харьковских автомобилистов. На его плачевное состояние они жаловались на протяжение нескольких лет, но долгожданный ремонт после его начала в прошлом году сильно затянулся. В мае 2017-го чиновники отчитались - работы близки к завершению.
Владимир Чумаков, нач. Департамента дорожного хозяйства:
Мы должны на этой неделе закончить бетонирование, там подушка моста. Если все нормально, успешно, там неделя после бетонирования я думаю мы положим асфальт и откроем его. Вообще думаю к концу следующей недели будем открывать.
Длительный ремонт "горбатого моста" в сочетании с дорожным ремонтом еще на нескольких улицах в центре, практически парализовал движение в городе, рассказывают автомобилисты, это и главные магистрали, и второстепенные дороги.
Алексей, водитель:
Очень большие мосты позакрывали, а ездить негде. и в пробках, бывает, стоишь по часу и больше. в центр заезжать невозможно.
Сергей, водитель:
Достали эти пробки! Без них уже никак!
Дмитрий, водитель:
Да, органичено движение, дальше магистраль Московского проспекта. Ну водители находят способ, единственное неудобство, что с этой стороны односторонее движение - приходится создавать неудобства пешеходам.
Виктор, водитель:
Эти пробки будут до сентября, до октября. покуда его не...все. А потом другой мост закроют и опять будет то же самое.
На улице Шевченко и Пушкинской, а также на Московском проспекте можно простоять в "тянучке" около часа, возмущаются водители, подобная ситуация и на других центральных улицах города.
Сначала в мэрии обещали открыть мост к средине мая, затем сроки переносились на начало июня. Однако сейчас, средь бела дня на мосту ни одного рабочего и он до сих пор закрыт.
В горсовете, несмотря на массу обещаний открыть движение на "горбатом мосту" уже к лету, в ответе на информационный запрос отмечают, что завершение работ запланировано на второе полугодие 2017-го. Как сообщают в мэрии, при выполнении ремонта появилась необходимость в дополнительных монтажных работах, работах по разбиранию монолитных перекрытий и фундаментов, а также их восстановлению. В связи с этим рабочий проект решили подкорректировать.