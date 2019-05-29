Завтра до вечера автобус №67 сменит маршрут

По улице Грушевского на участке от улицы Добролюбова до улицы Писарева с 8:00 до 18:00 30 мая будет запрещено движение транспорта.

Об этом сообщили в городской диспетчерской службе.

По данным службы, это связано с проведением работ по реконструкции воздушной линии 110 кВ.

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающими улицам: Воложановской, Писарева, Добролюбова, а также переулке Петрашевского и Григорьевскому шоссе.

Кроме того, с 8:00 до 18:00 30 мая изменяется маршрут автобуса №67е.

Объезд закрытого участка будет организован по следующей схеме: ул. Грушевского - ул. Воложанивська - пер. Петрашевского - ул. Писарева - ул. Добролюбова - Григорьевское шоссе.

Проезд специальных автомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, будет обеспечен.