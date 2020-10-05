Завтра два харьковских трамвая поменяют маршрут движения

05 октября 2020 г. 16:27
154 просмотра

Трамваи №12 и 20 будут курсировать по другим маршрутам завтра, 6 октября, с 9:00 до 18:00. В это время будет запрещено движение трамваев по ул. Большой Панасовской, от ул. Евгения Котляра до пер. Лосевского, пер. Лосевскому, пер. Пискуновскому, проезду Рогатинскому и ул. Клочковской, от Новоивановского моста до Рогатинского проезда при движении в сторону Южного вокзала.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части. На время работ при движении в сторону разворотного круга «Южный вокзал» трамваи будут курсировать так:

№12: разворотный круг «Лесопарк» - Белгородское шоссе - ул. Сумская - пл. Первого Мая - ул. Мироносицкая - ул. Маяковского - ул. Тринклера - пр. Независимости - Клочковский спуск - Новоивановский мост - ул. Большая Панасовская - ул. Евгения Котляра - разворотный круг «Южный вокзал»;

№20: разворотный круг «пр. Победы» - пр. Победы - ул. Клочковская - Новоивановский мост - ул. Большая Панасовская - ул. Евгения Котляра - разворотный круг «Южный вокзал».

При движении от разворотного круга «Южный вокзал» трамваи №12, 20 будут курсировать по своим маршрутам.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53