Завтра из-за выборов перекроют часть улицы Скрипника

Движение транспорта по улице Скрипника, на участке от улицы Пушкинской до улицы Чернышевской, будет запрещено с 7:00 до 18:00 19 апреля.

Как сообщили в диспетчерской службе Харькова, неудобства связаны с проведением организационных мероприятий в центре культуры Киевского района.

Так, объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим улицам - Пушкинской, Жен Мироносиц и Сумской. При этом будет обеспечен пропуск транспорта, обслуживающего центр культуры и спецавтомобилей оперативных служб.

Кроме того, движение будет запрещено с 20:00 21 апреля до 8:00 22 апреля.