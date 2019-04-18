Завтра из-за выборов перекроют часть улицы Скрипника

18 апреля 2019 г. 9:15
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Движение транспорта по улице Скрипника, на участке от улицы Пушкинской до улицы Чернышевской, будет запрещено с 7:00 до 18:00 19 апреля.

Как сообщили в диспетчерской службе Харькова, неудобства связаны с проведением организационных мероприятий в центре культуры Киевского района. 

Так, объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим улицам - Пушкинской, Жен Мироносиц и Сумской. При этом будет обеспечен пропуск транспорта, обслуживающего центр культуры и спецавтомобилей оперативных служб.

Кроме того, движение будет запрещено с 20:00 21 апреля до 8:00 22 апреля.

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