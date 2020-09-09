Завтра на Дудинской ограничат движение: троллейбус №27 изменит маршрут

09 сентября 2020 г. 17:40
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Движение транспорта по ул. Дудинской, на участке от ул. Полтавский Шлях до Григорьевского шоссе, будет ограничено с 9:00 до 18:00 10 сентября. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части.

В этот период транспорт сможет проезжать по свободной от выполнения работ полосе.

Также с 10:00 до 18:00 10 сентября будет прекращено движение троллейбусов по ул. Холодногорской и ул. Дудинской, на участке от ул. Новый Быт до пр. Любови Малой.

В связи с этим, движение троллейбуса №27 будет организовано следующим образом: пр. Дзюбы - пр. Ново-Баварский - ул. Китаенко - пр. Любови Малой/ул. Плановая - ул. Семинарская - ул. Большая Гончаровская - ул. Конева - ул. Благовещенская/ул. Коцарская - пл. Благовещенская - спуск Соборный - ул. Университетская - пер. Спартаковский - пл. Конституции.

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