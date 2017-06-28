Завтра на Московском проспекте запретят движение транспорта

28 июня 2017 г. 12:47
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Движение транспорта по пр. Московскому, на участке от ул. Харьковских Дивизий до пр. Петра Григоренко при движении в сторону пр. Льва Ландау, будет запрещено с 9:00 до 21:00 29 июня.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией Московского проспекта.

На этот период двустороннее движение будет организовано по полосе встречного направления.

С 9:00 до 21:00 29 июня будет запрещено движение троллейбусов по пр. Московскому, на участке от пр. Петра Григоренко до ул. Харьковских Дивизий при движении в сторону пр. Петра Григоренко.

В связи с этим, движение троллейбуса №13 будет организовано следующим образом: парк «Зустріч» - ул. Харьковских Дивизий - пр. Московский - бул. Богдана Хмельницкого - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Московский - ул. Броненосца «Потемкин» - ст. м. «Защитников Украины» - ул. Броненосца «Потемкин» - пр. Московский - ул. Харьковских Дивизий - парк «Зустріч».

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