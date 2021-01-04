Завтра начинается регистрация на пробное ВНО

04 января 2021 г. 12:06
Источник: Слово і діло
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Во вторник, 5 января, в Украине начнется регистрация на пробное Внешнее независимое оценивание. Она продлится до 19 января включительно. Как сообщили в МОН, зарегистрироваться для участия в пробном ВНО можно будет на сайте одного из девяти региональных центров оценивания качества образования.

Пробное ВНО состоится 10 апреля 2021 года.

Регистрация и участие в пробном тестировании ВНО не означает автоматической регистрации на основную сессию ВНО. А результаты пробного ВНО не будут засчитывать как оценки в государственную итоговую аттестацию.

В МОН напомнили, что из-за эпидситуации в 2021 году каждый участник сможет выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО.

Стоимость пробного ВНО в 2021 году будет отличаться по регионам: в пределах от 195 до 255 грн.

Напомним, регистрация для участия во ВНО будет открыта с 1 февраля по 5 марта 2021 года. До 30 апреля участники смогут загрузить свои приглашения, где будет указано место и время проведения тестов. Основная сессия ВНО состоится с 21 мая по 15 июня. Результаты основной сессии ВНО обнародуют до 30 июня.

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