Завтра перекроют часть площади Конституции

05 апреля 2019 г. 10:28
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Движение транспорта по пл. Конституции, по полосе движения от пер. Армянского до пр. Московского при движении в сторону ул. Пушкинской, будет запрещено с 8:00 до 18:00 6 апреля.

Как сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на Департамент инфраструктуры, на этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим улицам: пл. Павловской, ул. Квитки-Основьяненко, ул. Университетской.

Также с 8:00 до 18:00 6 апреля изменят маршруты автобусы:

- №89э: пер. Армянский – пл. Павловская - ул. Университетская - Бурсацкий спуск - пер. Мечникова - ул. Пушкинская и далее по маршруту;

- автобус №119э: пер. Армянский – пл. Павловская - ул. Университетская - Бурсацкий спуск - ул. Сумская и далее по маршруту.

Неудобства связаны с проведением аварийных работ по демонтажу конструкций декоративных элементов жилого дома по пл. Конституции, 2/2.

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