Завтра трамвай №8 будет ходить по измененному маршруту

04 января 2021 г. 16:48
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Движение трамваев по пр. Героев Сталинграда и ул. Морозова, на участке от разворотного круга «ул. Одесская» до ул. Плехановской, будет запрещено с 9:00 до 16:00 5 января. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей (замена стрелочного перевода на выезде из разворотного круга «ул. Мухачева»).

Трамвай №8 будет курсировать по следующему маршруту: разворотный круг «602 м/р» - Салтовское шоссе - пер. Салтовский - ул. Академика Павлова - пр. Московский – пл. Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Плехановская - парк Машиностроителей.

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