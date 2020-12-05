Завтра трамвай №8 возобновляет движение по своему маршруту

05 декабря 2020 г. 10:38

На Балашовском путепроводе возобновляется движение трамваев с 5:30 6 декабря. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с завершением работ по реконструкции трамвайных путей по ул. Плехановской в районе Балашовского моста.

В связи с этим, трамвай №8 возобновляет движение по своему маршруту:

- 602-й микрорайон - Салтовское шоссе - пер. Салтовский - ул. Академика Павлова - пр. Московский - пл. Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Плехановская - ул. Морозова - пр. Героев Сталинграда - ул. Одесская.

С учетом продолжения реконструкции пр. Московского, от пл. Конституции до ул. Богдана Хмельницкого, трамвай №5 не курсирует.

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