Завтра троллейбус №11 изменит маршрут движения

Движение транспорта по ул. Дудинской, на участке от пр. Любови Малой до ул. Плановой, будет ограничено с 9:00 до 17:00 31 июля. Также в это время будет ограничено движение транспорта по ул. Плановой, на участке от ул. Дудинской до ул. Семинарской. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия проезжей части. Пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе движения.

На время работ будет запрещено движение троллейбусов по пр. Любови Малой и ул. Плановой, от ул. Дудинской до ул. Семинарской, ул. Семинарской, от ул. Плановой до ул. Большой Гончаровской, по ул. Большой Гончаровской, от ул. Семинарской до ул. Конева, по ул. Конева, ул. Малиновского, ул. Коцарской, ул. Благовещенской, пл. Благовещенской и спуску Соборному. Поэтому троллейбус №11 будет курсировать так:

- разворотный круг «Пр. Дзюбы» - пр. Ново-Баварский - ул. Китаенко - пр. Любови Малой - ул. Дудинской - ул. Холодногорская - разворотный круг «Новый Быт».