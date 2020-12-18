Завтра украинские дети смогут позвонить и поговорить со Святым Николаем

В субботу, 19 декабря, с 12:00 до 17:00 каждый ребенок в Украине сможет позвонить Святому Николаю и поговорить с ним. Об этом UNICEF Ukraine сообщила на странице в Facebook.

"С приближением праздников всем хочется чуда, особенно в сложные времена пандемии COVID-19. Но больше всего этого хотят дети! И чудо произойдет - 19 декабря ребята могут позвонить по телефону и поговорить со Святым Николаем!", - говорится в сообщении на их странице.

Отмечается, что команда Николаев будет ждать детских звонков на бесплатный номер 0 800 300 419.

В UNICEF уточнили, что все Николаи прошли подготовку под руководством детского психолога Светланы Ройз и готовы подарить детям праздничное и сказочное настроение.