Завтра в центре Харькова на час погасят свет

23 марта 2018 г. 11:03

В субботу вечером, 24 марта, в Харькове на один час отключат  освещение в Молодежном парке, на площади возле ХНАТОБа и площади Конституции.

Таким образом Харьков присоединится к всемирной акции «Час Земли-2018».

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Декоративное освещение отключат с 20:30 до 21:30.

Целью акции является привлечение внимания харьковчан к проблемам климата и экологии на планете.

В прошлом  году Харьков уже принимал участие в акции «Час Земли-2017».

Тогда в Харькове погасли огни на Зеркальной струе, перед ХНАТОБом и возле Мемориала Славы в Лесопарке.

 

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