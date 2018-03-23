Завтра в центре Харькова на час погасят свет

В субботу вечером, 24 марта, в Харькове на один час отключат освещение в Молодежном парке, на площади возле ХНАТОБа и площади Конституции.

Таким образом Харьков присоединится к всемирной акции «Час Земли-2018».

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Декоративное освещение отключат с 20:30 до 21:30.

Целью акции является привлечение внимания харьковчан к проблемам климата и экологии на планете.

В прошлом году Харьков уже принимал участие в акции «Час Земли-2017».

Тогда в Харькове погасли огни на Зеркальной струе, перед ХНАТОБом и возле Мемориала Славы в Лесопарке.