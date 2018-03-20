Завтра в Харькове - до 5 градусов мороза и снег

Завтра, 21 марта, в Харькове ожидается холодная снежная погода.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

По данным Харьковского регионального центра гидрометеорологии, в среду в городе ожидается пасмурная погода.

Ночью ожидаются осадки с переходом в снег, местами сильные, днем - небольшой снег, на дорогах гололедица.

Ночью ожидается восточный ветер со скоростью 7-12 м/с, днем - западный, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью - 1-6 градусов мороза, днем - 0-5 градусов ниже нуля.

Городская власть обращается к харьковчанам с просьбой не парковать автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать специализированной технике в уборке снега.