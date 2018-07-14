Завтра в Харькове по ряду улиц перекроют движение транспорта

В воскресенье, 15 июля с 10:00 до 13:30, движение транспорта по ряду улиц в центре Харькова будет запрещено.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

Движение будет запрещено по территории, ограниченной Харьковской набережной, ул. Маршала Бажанова, на участке от Харьковской набережной до ул. Куликовской, по ул. Куликовской, ул. Гражданской.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением велогонки по улицам города.

Объезжать закрытый участок транспорт будет по прилегающим пер. Фейербаха, пл. Фейербаха и пр. Московскому.

Автобусы №241э, 269э, 272э будут объезжать закрытый участок следующим образом: ул. Шевченко - пер. Фейербаха – пл. Фейербаха - пр. Московский и далее по маршруту.