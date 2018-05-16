Завтра в Харькове пройдет Парад вышиванок

17 мая в Харькове в 16:30 на площади Конституции возле монумента Независимости начнется Шествие вышиванок.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в нем примут участие около 200 человек.
Харьковчане пешком пройдут от площади Конституции до Харьковского театра оперы и балета.
В 19.00 состоится Парад вышиванок, во время которого около 500 человек пройдут от Майдана Свободы до площади Конституции.
Всего участие в мероприятиях примут около 700 человек. Охрану общественного порядка и безопасность граждан будут обеспечивать 150 полицейских.