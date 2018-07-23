Завтра Землю накроет магнитная буря

23 июля 2018 г. 15:18
Источник: Зеркало недели
115 просмотров

Утром 24 июля Землю накроет магнитная буря класса G1 по пятибалльной шкале.

Как свидетельствуют данные рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, буря начнется примерно в 6:00 по Киеву, а магнитосфера планеты будет оставаться возбужденной до 12:00.

Предыдущие бури произошли 28 июня, 6 и 7 мая, а самая крупная с начала 2018 года — 20 апреля.

До этого подобной интенсивности в максимуме достигал лишь один шторм в этом году, произошедший в ночь с 18 на 19 марта, однако продолжительность максимальной фазы тогда составила лишь около 2,5 часов.

По словам ученых, слабые магнитные бури, классифицированные как событие уровня G2 по пятибалльной шкале, могут приводить к слабым флуктуациям в энергетических системах, а также оказывать небольшие влияния на системы управления космическими аппаратами.

При этом полярные сияния могут наблюдаться на высоких широтах от 60 градусов и выше.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.