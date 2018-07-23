Завтра Землю накроет магнитная буря

Утром 24 июля Землю накроет магнитная буря класса G1 по пятибалльной шкале.

Как свидетельствуют данные рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, буря начнется примерно в 6:00 по Киеву, а магнитосфера планеты будет оставаться возбужденной до 12:00.

Предыдущие бури произошли 28 июня, 6 и 7 мая, а самая крупная с начала 2018 года — 20 апреля.

До этого подобной интенсивности в максимуме достигал лишь один шторм в этом году, произошедший в ночь с 18 на 19 марта, однако продолжительность максимальной фазы тогда составила лишь около 2,5 часов.

По словам ученых, слабые магнитные бури, классифицированные как событие уровня G2 по пятибалльной шкале, могут приводить к слабым флуктуациям в энергетических системах, а также оказывать небольшие влияния на системы управления космическими аппаратами.

При этом полярные сияния могут наблюдаться на высоких широтах от 60 градусов и выше.