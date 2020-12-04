Заявление ФСБ о перестрелке на российско-украинской границе: комментарий от ГПСУ

04 декабря 2020 г. 13:18
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В Госпогранслужбе Украины прокомментировали ситуацию с перестрелкой, которая, по сообщению ФСБ РФ, могла иметь место на российско-украинской границе.

Напомним, сегодня ПС ФСБ РФ сообщил о том, что на границе трое неизвестных нарушили границу с Украиной.

При попытке задержания произошло огневое противостояние, в результате которого один из нарушителей погиб, остальные бежали на территорию Украины.

По информации, поступившей от российских пограничников к Госпогранслужбы около 11.00, происшествие якобы состоялась в полночь по московскому времени.

Как сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины, украинские пограничные наряды не фиксировали никаких выстрелов возле границы с Россией.

«Кроме того, российская сторона до этого не информировала немедленно украинских пограничников о каких-либо нестандартных ситуациях на общем участке границы», - отметили в пресс-службе пограничников.

Сейчас, по данным ГПСУ,  дополнительно проверяется участок местности, на которую указывает смежная сторона, где могло произойти нарушение границы.

О данном факте сотрудники ГПСУ сообщили взаимодействующим органам.

Также состоится погранично-представительская встреча для выяснения всех обстоятельств, о которых говорит российская сторона, добавили в Госпогранслужбе Украины.

 

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