Зайцева и Дронов - за решеткой. Куда этапировали участников ДТП на Сумской?

Участницу страшной аварии на Сумской, Елену Зайцеву, этапировали в Покровский исправительный центр на Днепропетровщине. К 10 годам лишения свободы ее и другого водителя, Геннадия Дронова, приговорили еще в феврале. Три недели назад апелляционный суд оставил приговор обоим фигурантам дела в силе. Зайцева отмечала - раскаялась, однако требования своего адвоката смягчить наказание и изменить срок на условный, поддерживала. Решение апелляционной инстанции не комментировала.



Чи задоволені ви рішенням суду, чи будете оскаржувати? - ....

Комментировать решение апелляционного суда сразу после заседания защитница Зайцевой, Юлия Плетнева тоже не захотела. Отказалась от каких-либо комментариев по делу и сегодня. Исправительный центр, куда этапировали Елену Зайцеву, относится к колонии минимального уровня безопасности с облегченными условиями. Там, в частности, находятся осужденные впервые за преступления, совершенные по неосторожности. Водителя машины "Фольксваген Туарег", Геннадия Дронова, отправили в другую область - Полтавскую. Он будет отбывать срок в Крюковской колонии. Ранее он называл решение суда оставить в силе приговор о 10 годах за решеткой несправедливым.

Геннадий Дронов, осужденный:

Я прошу прощения в первую очередь, у пострадавших, я не обираюсь ухилятися, я просто хочу справедливости. Я не прятался, не ухилялся с самого начала. Мы не хотим задерживать следствие, просто хочу справдливости. Хочу чтобы перед законом были все равны, но, увы, я этого не вижу.

Адвокат Дронова, Сергей Перепелица, уверяет - будет подавать кассационную жалобу. Сейчас его клиент находится на карантине, отметил Перепелица, следовательно об условиях его пребывания в колонии сможет рассказать, когда пообщается с Дроновым. Деньги пострадавшим и родственникам погибших в страшной аварии, которые необходимо выплатить по гражданским искам, вероятно будут высчитывать из зарплаты осужденного, подчеркнул адвокат. Одна из защитников потерпевших по делу, Лариса Матвеева, в свою очередь, сообщила, что ее клиенты от осужденных никаких денег до сих пор не получали. Процедура оформления документов для взыскания средств продолжается. Суд обязал Зайцеву выплатить по 500 тысяч гривен каждому из пострадавших, столько же - должен перечислить им и Дронов.