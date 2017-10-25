Зайцева перед аварией посещала элитный ресторан, - СМИ

Суд предоставил следователям доступ к видеозаписям внутренних и внешних камер наблюдения, которые размещены в ресторане, в котором перед аварией отдыхала Елена Зайцева.

Об этом сообщает Depo.ua.

В постановлении говорится, что 19 октября в суд поступило ходатайство от стороны обвинения, в котором она просит предоставить группе следователей разрешение на изъятие копий видеозаписей внутренних и внешних камер наблюдения ресторана "ЧИЛИ" (проспект Независимости, 6) за период с 17:45 до 20:09 18 октября.

В обосновании указано, что водитель автомобиля "Лексус", который столкнулся с автомобилем "Фольксваген" на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в Харькове, после чего наехал на группу пешеходов, Елена Зайцева "в компании третьих лиц в период с 17:45 до 20:09, 18.10.2017 находилась в помещении ресторана "ЧИЛИ" расположенного по адресу: г. Харьков, пр. Независимости, 6, после чего покинула помещение".

Сторона обвинения отметила, что с целью установления факта, употребляла ли девушка алкогольные напитки в заведении, с целью установления личностей людей, которые были с ней, а также с целью подтверждения того факта, что именно она села за руль автомобиля, возникла необходимость во "временном доступе к вещам и документам, а именно предоставления возможности изъятия копий видеозаписей за период с 17:45 до 20:09, 18.10.2017 внутренних и внешних камер наблюдения ресторана "ЧИЛИ".

Следственный судья удовлетворил ходатайство и предоставил разрешение следователям на изъятие видеозаписей.

Напомним, 18 октября в результате столкновения автомобылей Лексус и Фольксваген Туарег, Лексус под управлением 20-летней Елены Зайцевой вылетел на тротаур. 5 людей погибли, 6 оказались в больнице.