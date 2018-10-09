Зайцевой стало плохо, а адвокат Дронова просит провести повторную экспертизу

09 октября 2018 г. 18:57
Автор: Наталья Белокудря
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По мнению адвоката Дронова Сергея Перепелицы новая экспертиза поможет ответить на ключевые вопросы процесса. Ведь проведенная комплексная экспертиза необъективная и проведена ​​с нарушениями, считает юрист. Ни разу не были исследованы все материалы уголовного производства и все видеоматериалы, которые были предоставлены участникам суда.

Сергей Перепелица, адвокат Дронова

Швидкість, межі перехрестя, хто коли порушив  -  відповідей  на ці питання немає. І не зрозуміло тоді, як суд буде  мотивувати обвинувальний чи виправдувальний вирок, ми цього не знаємо, для цього необхідно провести комплексну експертизу по всім відеозаписам і наявним матеріалам, які є у суді, чого зроблено не було під час досудового розслідування

Защита Зайцевой, в свою очередь, обратилась в суд со своим ходатайством и просит привлечь специалистов из Киева - проанализировать ситуацию перед аварией.

По мнению адвокатов, в экспертизе не было учтено торможение Lexus.

Также эксперты должны дать ответы на следующие вопросы: могла ли водитель Lexus остановиться, когда загорелся желтый сигнал светофора, и были ли у нее шансы безопасно пересечь перекресток, если бы Дронов не нарушил ПДД.

Со стороны прокуратуры никаких ходатайств на сегодняшнем заседании не было:

Валерий Бухан, прокурор отдела прокуратуры

Фактически на сегодняшний день  судебное рассмотрение обвинительного акта  подходит к концу, осталось рассмотреть ходатайства со стороны защиты, если суд примет решение о его неудовлетворении и суд перейдет к прениям, и будет уже  принято окончательное решение

Из-за плохого самочувствия Зайцевой конвой был вызван досрочно, и заседание перенесли на 16 октября.

 

Видео: 

Зайцевой стало плохо, а адвокат Дронова просит провести повторную экспертизу - 09.10.2018

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