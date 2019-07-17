 

«Зайдіть завтра в Адміністрацію Президента», - Зеленский в Харькове лично позвонил чиновнику с совещания

17 июля 2019 г. 21:25
Автор: Алина Тюхай
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Скандал, связанный с незаконной вырубкой лесов в Харьковской области привлек внимание Президента Украины. Прежде чем начать совещание в Институте лесного хозяйства Президент полетел осматривать лесные угодья области. И уже во время совещания с представителями лесных хозяйств и правоохранительных органов оказалось, что представителей экоинспекции не пускают в несколько лесхозов Харьковской области таких как - Балаклеевское, Красноградское и Гутянское. Их представители заверили, что в тот момент у них были другие проверки, сейчас же они готовы встретить инспекцию хоть завтра.

- Тобто те що я сьогодні бачив, ці діри, тобто там все це було по закону зроблено? - Я не впевнений в цьому. Тому що. - Так ви  сказали що всюди вас допускали. – Так. - Тобто ви перевіряли і не було ніяких збитків? Збитків ви нарахували тільки на пів мільйона. - Так точно коли поміняли керівника харківської інспекції нас перестали допускати на перевірки.

На вопрос Президента "Кто крышует черных лесорубов в Харьковской области?" было названо несколько фамилий одна из которых - Виктор Сыса, директор Гутянского лесхоза. Узнав, что он отсутствует в зале из-за командировки - Президент попросил набрать его, но оказалось что он вне зоны доступа. Владимир Зеленский решил проверить лично, и на удивление -  Виктор Сыса взял трубку.

Владимир Зеленский, Президент Украины

А коли в  Харків повертаєтесь? Добре, зайдіть завтра в Адміністрацію Президента будь ласка, так о 10-й. Да, дякую,будемо вас чекати. В кабінет Президента України. Дякую, до побачення. Ні, ви знаєте, відповідає.

Особое внимание уделили Руслану Чагаровскому, директору государственного предприятия "Октябрьское лесничество", который одним из первых и поднял шум вокруг незаконных вырубок. По его словам в лесничестве под Чугуевом, проверив всего 10% площади был посчитан ущерб на около 80 млн гривен. А общая сумма, по словам Чагаровского может превышать 200 млн гривен.

Руслан Чагаровский, директор ГП "Октябрьское лесное хозяйство"

- Заставляли вибірково спилювати хороші цінні і високоякісні сорти, високоякісний дуб. - А як можна змушувати людину робити кримінал? - Ну це ж по різному по різному змушують. 40 чоловік звільнилося.

Зеленский поручил правоохранительным органам провести расследование по незаконной рубке лесов на Харьковщине, и в течение недели доложить в Администрацию Президента о результатах.

Видео: 

Зеленский в Харькове лично позвонил чиновнику с совещания 17.07.19

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