Зеленая карта для автомобиля: особенности страхования для выезда за границу®

31 октября 2019 г. 17:00
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Собираетесь выезжать за границу на авто? Международное ОСАГО или Грин кард – обязательный документ, необходимый для пересечения границы с государствами, входящими в систему «Зеленая карта». 

Путешествия на автомобиле стремительно набирают популярность среди украинцев. Среди главных преимуществ поездок за границу на авто выделяют мобильность, удобство, экономию (особенно если путешествовать семьей и с большим количеством багажа), полную свободу действий во время отпуска. Чтобы чемоданное настроение не было испорчено спорами и разбирательствами с пограничниками, собираясь выезжать за границу на авто, убедитесь в наличии всех необходимых бумаг. Зеленая карта – обязательный документ водителя, представляющий собой договор страхования автогражданской ответственности международного формата. Грин кард нужна для поездок за границу на собственном автомобиле. Без нее будет отказано во въезде в другую страну.

Оформить Зеленую карту можно в любом отделении страховой компании, предоставляющей такие услуги. Европейская страховая группа PZU – лидер на украинском рынке. Компания создана более 200 лет назад в Польше, а сейчас является крупнейшей страховой сетью в Восточной и Центральной Европе. Большой опыт международной деятельности, высокая оценка финансовой устойчивости, а также соответствие мировым стандартам и нормам позволяют компании PZU обеспечивать высочайшее качество предоставляемых услуг. Надежность, стабильность и уверенность в завтрашнем дне – это о компании PZU.

Преимущества Грин карты от PZU

Компания PZU предлагает лучшие условия международного страхования для владельцев авто.

Достоинства Зеленой карты от PZU:

  • гарантия возмещения страховых выплат. PZU является полным членом МТСБУ, ответственного за выплаты по программе Грин кард;
  • круглосуточная помощь Assistance 24/7;
  • полный набор услуг технической и информационной помощи за границей;
  • приятные бонусы и выгодные предложения;
  • удобство оформления. Страховку можно заказать онлайн с бесплатной доставкой на дом или в офис;
  • честные цены без накруток. Стоимость Зеленой карты можно посмотреть на сайте PZU, воспользовавшись онлайн-калькулятором.

 

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