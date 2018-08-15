«Зеленая опасность» или Как в сезон цветения амброзии облегчить жизнь аллергикам

Для Алексея ежегодное цветение амброзии стало настоящим испытанием. Летом для него это растение едва ли не главный враг - из-за сильной аллергии. Возле дома Алексея целые чащи амброзии. Бороться с зеленой опасностью, отмечает Алексей, должны коммунальщики, но жалуется, что реакции от них до сих пор нет.

Алексей, аллергик

Коммунальные службы должны косить амброзию ту же и следить за количеством других аллергенов - А зараз слідкують за цим? - Я считаю, что нет. - Так багато? - Да, очень много. - А по району їх багато росте? - Да, там у нас куст, так он чуть ли не ростом с меня

Амброзия - один из самых опасных видов сорняков для человека. Пыльца растения, попав в дыхательные органы человека, вызывает слезотечение, часто ухудшается зрение, повышается температура, может появиться кашель. Обо всех этих симптомах в семье знают непонаслышке, поэтому запаслись антигистаминными препаратами.

Алена Содома, мать Алексея

Когда при большом количестве попадания аллергенов в организм - это у нас беда. Диагноз - отек Квинке. То есть, у него не просто опухают глаза - они вообще закрываются и полностью опухают вплоть до линии роста волос.

Чтобы амброзия не мешала их жизни, объясняет женщина, к коммунальщикам обращались неоднократно, но результата так и не дождались.

Алена Содома, мать Алексея

На нашем районе есть дома, которые обслуживаются ЖЭКами, есть дворники, которых заставляют косить, а есть кооперативные дома. И бывают такие стыки – «это не моя территория, а это не моя», и на таких вот участках и возникают такие заросли.

От цветения растения страдают харьковчане в разных уголках города.

На официальном сайте мэрии даже зарегистрировали петицию, в которой ее автор Алла Мироненко просит решить проблему с уничтожением амброзии.

В свою очередь, представители горсовета говорят, что петицию обязательно рассмотрят, если она сможет собрать необходимое количество голосов, но уверяют, что существенной проблемы не существует.

В мэрии подчеркивают : опасные растения постоянно выкашивают коммунальщики.

В то же время, несмотря на ответ представителей горсовета об активной работе специальных служб, горожане продолжают жаловаться на большие заросли амброзии возле жилых домов в спальных районах - это и Салтовка, и Новые Дома, и Алексеевка.

Между тем, врачи советуют: почувствовав неприятные симптомы, необходимо обращаться к медикам, чтобы те назначили препараты для борьбы с аллергией.

Также отмечают, что в период цветения амброзии - июль, август и сентябрь - после прогулки следует хорошо умываться, обязательно мыть руки, регулярно делать дома влажную уборку и проветривать помещение.