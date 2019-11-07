"Зелені легені": харьковские школьники участвуют в уникальном экопроекте против вырубки и за сохранение лесов

Более сотни картин и рукотворных изделий, и все - на одну тему: незаконная вырубка и сохранение лесов. Пофантазировать на такую ​​тему школьникам предложили координаторы проекта, которые заручились поддержкой парламентского комитета по вопросам экологии и природопользования.

Татьяна Бабина, один из инициаторов выставки, подчеркивает важность того, чтобы дети понимали важность борьбы против вырубки деревьев, чтобы в них формировалась сознательное отношение к окружающему миру. Она считает, что слова не так сильно влияют на людей, как образы.

Татьяна Бабина, координатор проекта

Це абсолютно унікальний проект, що зветься "Зелені легені". Абсолютно новий погляд на рослини. Ми хочемо змінити ментальність українців. Показати, що рослини, а саме дерева - це не просто такі істоти, які дають нам кисень, це абсолютно живі організми.

Авторы картин - ученики младших классов с помощью живописи рассказали о том, что они считают самым важным в сохранении природы. Получилось несколько наивно, но искренне.

Мия, участница проекта

Это - дерево животных, и надо беречь животных, природу надо беречь

Мия, участница проекта

Птицы, дерево, белочка, собачка, ёжик, котик, зайчик.

Тимур, участник проекта

Нам учитель сказал рисовать осень, дворника, как он подметает листья, вот и нарисовал весну

Елена Грипич, координатор проекта

Мне кажется, что искусство детям ближе. Потому что слова для детей - не восприимчивы. Почему дети, потому что с детей как раз нужно нам брать пример, они открытее, они искреннее, они добрее, они воспринимают этот мир эмоциями, они это не завуалируют и они могут как раз проявить эти эмоции через искусство.

Все участники экологической выставки получили награды за свое бережное отношение к природе.