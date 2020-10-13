Зеленский анонсировал проведение всеукраинского опроса в день выборов (видео)

Президент Владимир Зеленский анонсировал проведение 25 октября, в день местных выборов, всеукраинского опроса, который будет состоять из 5 важных вопросов.

Об этом говорится в его видеообращении, обнародованном сегодня утром в эфире ряда украинских телеканалов.

"Привет! Я обращаюсь именно к тебе. Помнишь, как мы вместе писали мою предвыборную программу, чтобы воплощать то, что действительно нужно именно тебе, каждому гражданину Украины? Это была демоверсия народовластия, его реальное внедрение стало нашей с тобой целью», - заявил Зеленский.

По его словам, сейчас парламент готовится закрепить этот важный механизм на законодательном уровне.

«Согласитесь, право народа Украины на собственное мнение священное, ему не нужно благословение политиков, и ничто не мешает нам с тобой просто поговорить откровенно», - сказал Зеленский.

«25 октября на избирательном участке я задам тебе 5 важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в Интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, о чем нас никогда не спрашивали. 5 важных вопросов, чтобы узнать твое мнение, не политиков из высоких кабинетов, не "независимых" экспертов из телешоу, и не агентов других государств. Едва ли не впервые в истории независимости мы спросим: "А что думаешь ты?". Почему твой ответ важен? Потому что будет так, как решишь ты, потому что Украина - это ты. Воскресенье, 25 октября. Приходи и решай. Кстати, какие будут вопросы - об этом позже», - отметил Зеленский.

15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении дежурных местных выборов на 25 октября (№3809).

Выборы депутатов Донецкого и Луганского областных советов не назначили в связи с невозможностью обеспечения представительства общих интересов территориальных общин сел, поселков и городов.

5 сентября в Украине стартовал избирательный процесс в рамках подготовки и проведения местных выборов, которые запланированы на 25 октября.

ЦИК утвердила новую форму бюллетеней для голосования на местных выборах в Украине. Также определились с цветами бюллетеней - их будет шесть.