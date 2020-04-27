Зеленский наградил харьковского пожарного за участие в ликвидации пожара в Чернобыле

27 апреля 2020 г. 16:10
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Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Киевскую область наградил медалью «За безупречную службу» 3 степени подполковника службы гражданской защиты, заместителя начальника оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Алексея Сергиенко отметили за участие в тушении пожара в Чернобыльской зоне. Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

«Мы вам благодарны за вашу большую работу. Сейчас на высоте, с вертолета, мы увидели настоящий результат вашего труда. Вы для нас - герои», - сказал Глава государства, обращаясь к спасателям.

Справка. Сейчас в зоне отчуждения подразделениями ГСЧС Украины предоставляется помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Лубянского, Паришевского, Дитятковского и Денисовицкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию двух ячеек (с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфяника в ячейках, пройденных огнем.

Для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС Украины и дополнительно 5 путепрокладчиков Вооруженных Сил Украины. Инженерной техникой создано 987 км минерализованных полос. К тушению привлечены 1017 спасателей и 230 единиц техники, в том числе два вертолета.

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