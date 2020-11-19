Зеленский подписал закон о штрафах отсутствие маски в общественных местах

19 ноября 2020 г. 15:05
Источник: Корреспондент.net
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Президент Владимир Зеленский подписал закон о штрафах за пребывание в общественных местах без надетых средств индивидуальной защиты. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Закон предусматривает наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в частности изготовленных самостоятельно.

Отмечается, что закон имеет целью предотвращения распространения коронавирусной болезни среди граждан Украины.

"Документ будет способствовать повышению социальной ответственности граждан и защиты их здоровья и жизни, а также уменьшению количества случаев заражения коронавирусной болезнью, поможет предотвратить неконтролируемый рост числа больных COVID-19 и перегрузке медицинских учреждений", - говорится в сообщении.

Закон о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19) № 1000-IX, Верховная Рада приняла еще 6 ноября 2020.

 

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