 

Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст (видео)

31 июля 2019 г. 14:47
Источник: 112.UA
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Президент Владимир Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст с отпечатком красной помады от поцелуя автора, передают "Українськi Новини".

Бюст попыталась передать съемочная группа телеканала "1+1" в ходе визита президента в Черкассы.

"Где вы это взяли? Это ужас. Я это увидел в интернете. Не надо мне это передавать. Зачем мне? Мне не нужно", - сказал он.

Зеленский также призвал больше такого не делать.

Напомним, что ранее в интернете в продаже появились настольные гипсовые бюсты президента Владимира Зеленского. Скульптуры делает 23-летняя девушка из Винницы. Гипсовый "Зеленский" стоит на текущий момент 2 тысячи гривен. Вес бюста составляет 2,5 кг, а высота — 23 сантиметра. 

Гипс сразу стал объектом фотожаб в соцсетях. Например, в сообществе Facebook "Баба і кіт" опубликовали снимок, где в центре Киева на месте скинутого памятника Ленину якобы стоит памятник Зеленскому.

 

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