 

Зеленский ответил на петицию о легализации оружия

06 сентября 2019 г. 13:00
Источник: Корреспондент.net
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Президент Владимир Зеленский не поддержал легализацию оружия в Украине, поскольку считает ее преждевременной. Об этом говорится в его ответе на петицию об унормировании оборота оружия.

"Учитывая определенную Конституцией Украины наивысшую социальную ценность - человека, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность, осознавая ответственность государства перед человеком за свою деятельность и учитывая необходимость усовершенствования правовой политики и установления мира в обществе, легализация оборота в государстве оружия усматривается преждевременной, а поэтому не может быть поддержана", - ответил он.

Президент поблагодарил автора петиции, членов "Украинской ассоциация владельцев оружия", а также подписантов петиции за ее поддержку.

"Высказанные в электронной петиции предложения будут переданы в Комиссию по вопросам правовой реформы", - пообещал Зеленский.

Он добавил, что из-за длительного проведения Россией военной агрессивной политики в отношении Украины, и проведения боевых действий на Востоке большое количество оружия находится в незаконно обороте.

В связи с этим глава государства считает, что комплексное и профессиональное изучение ситуации, прежде всего с учетом анализа опыта иностранных государств, а также состояния военно-политической и оперативной обстановки, общественного порядка и публичной безопасности, может стать основой для принятия правильных решений в вопросах предотвращения возникновения дополнительных причин и условий для легкомысленного и пренебрежительного отношения к человеческой жизни.

Напомним, петиция набрала необходимые 25 тысяч подписей 22 августа. 

Как известно, аналогичная петиция была направлена на рассмотрения экс-президента Петра Порошенко в 2015 году. Бывший президент попросил парламент созвать рабочую группу для обсуждения петиции об оружии. Никаких законодательных результатов не последовало.

 

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