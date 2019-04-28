Зеленский ответил на планы Путина о выдаче российских паспортов украинцам

Избранный президентом Украины Владимир Зеленский отреагировал на планы президента РФ Владимира Путина раздать украинцам российские паспорта.

"Мы прекрасно знаем, что на самом деле предоставляет российский паспорт. Это право быть арестованным за мирный протест. Это право не иметь свободных и конкурентных выборов. Это право вообще забыть о наличии естественных прав и свобод человека. Поэтому не стоит рассчитывать, что многие украинцы захотят стать «новой нефтью», в которую власти России пытаются превратить собственный народ", - говорится в заявлении Зеленского, опубликованном в Фейсбук.

Он заявил, что с Украиной не следует говорить на языке угроз и давления, потому что это не лучший путь к прекращению огня.

"Я еще раз подчеркиваю, что готов к переговорам. Я надеюсь, что на ближайшей встрече в нормандском формате Россия продемонстрирует готовность к деэскалации. Конкретным подтверждением этой готовности должен стать взаимный обмен нашими гражданами в формате «всех на всех». Без исключений. С нашей стороны мы готовы обсуждать новые условия сосуществования Украины и России. С пониманием того, что настоящая нормализация произойдет только после полной деоккупации. Как Донбасса, так и Крыма. Украина не сдается! Во всех смыслах этого слова", - сказано в заявлении.

Зеленский выразил надежду, что "в России все же больше стремятся говорить, чем стрелять".

Напомним, 24 апреля Путин подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей получить гражданство в упрощенном порядке. Им не нужно сдавать обязательные экзамены и жить в России более пяти лет. Обращение за паспортом будет рассматриваться в течение всего 3 месяцев.

27 апреля Путин заявил, что этот упрощенный порядок может быть расширен на всех украинцев.