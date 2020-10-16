Зеленский озвучил три финальных вопроса, которые зададут украинцам в день выборов (видео)

Президент Владимир Зеленский официально объявил три финальных вопроса всенародного опроса, который планируется провести 25 октября, в день местных выборов в Украине.
Об этом глава государства заявил в видеообращении на своих страницах в соцсетях сегодня, 16 октября.
Они звучат так:
Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300?
Поддерживаете ли вы легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных?
Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?
Также Зеленский призвал украинцев оставлять в комментариях на официальных страницах те вопросы, которые следует включить в следующие опросы.
Напомним, ранее Зеленский назвал два первых пункта всеукраинского опроса.
Ими стали вопросы относительно пожизненного заключения за коррупцию и создания свободной экономической зоны на Донбассе.