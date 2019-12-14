Сегодня, 14 декабря, президент Украины Владимир Зеленский почтил память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

"В День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к памятному знаку "Воинам Чернобыля" и мемориальному кургану "Героям Чернобыля", - сообщается на сайте Офиса президента.

Как отмечается, вместе с президентом в мероприятии приняли участие председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Также глава государства и участники церемонии почтили память погибших ликвидаторов минутой молчания.

В Украине День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС отмечается 14 декабря.

День установлен в Украине согласно указу президента от 10 ноября 2006 года в память о завершении 14 декабря 1986 года строительства саркофага над четвертым разрушенным энергоблоком ЧАЭС.