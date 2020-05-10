Зеленский присвоил почетные звания 15 многодетным матерям из Харьковской области

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил 678 украинкам почетное звание Мать-героиня. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в воскресенье, 10 мая.

Указано, что награждены женщины, воспитавшие до восьмилетнего возраста пятерых и более детей за материнскую самоотверженность, образцовое воспитание детей и обеспечение условий для их всестороннего развития.

Среди награжденных – 15 жительниц Харьковщины.

Также почетными званиями отмечены - 31 жительница Винницкой области, 108 – Волынской, 12 – Днепропетровской, 17 – Донецкой, 26 – Житомирской, 49 – Закарпатской, 14 – Запорожской, 39 – Ивано-Франковской, 16 – Киевской и 20 – города Киева.

Кроме того, звание Мать-героиня получили 9 жительниц Кировоградской области, 2 – Луганской, 58 – Львовской, 16 – Николаевской, 34 – Одесской, 8 – Полтавской, 74 – Ровенской, 7 – Сумской, 15 – Тернопольской, 15 – Харьковской, 3 – Херсонской, 20 – Хмельницкой, 18 – Черкасской, 53 – Черновицкой и 14 – Черниговской.

Напомним, что в 2019 году почетное звание Матери-героини получили 616 украинок.