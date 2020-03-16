Зеленский призывает прекратить межобластное сообщение и закрыть метро

16 марта 2020 г. 17:51
Источник: Укринформ
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Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам из-за коронавируса. Президент призвал Кабинет министров ужесточить карантин по всей Украине.

"Сегодня вечером состоится заседание правительства... Я призываю Кабмин сделать следующее: первое - с 00:01 17 марта запретить принимать посетителей учреждениям культуры, ТРЦ, ресторанам, кафе и другим заведениям питания, развлечений", - сказал президент.

Кроме того, он рекомендовал запретить железнодорожные, авиа, автобусные межгородские и межобластные пассажирские перевозки, а также закрыть метрополитен. 

 

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