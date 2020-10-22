Зеленский рассказал, планируют ли в Украине возвращение строгого карантина из-за COVID

В Украине не планируют вводить строгий карантин, несмотря на ежедневное подтверждение 6-7 тысяч новых случаев коронавируса. Строгие ограничения могут полностью остановить экономику страны.

Об этом в интервью четырем телеканалам заявил президент Владимир Зеленский, передает "ТСН".

Ранее Зеленский сообщал, что Украина может вернуться к жесткому карантину, если количество новых заболеваний коронавирусом превысит 9,5 тысячи случаев в сутки.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине впервые подтвердили более 7 тысяч новых случаев заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии заболели 322 879 человек. Сейчас активными больными в стране остаются почти 182 тысяч пациентов.

Кроме того, президент анонсировал производство украинской вакцины от коронавирусной инфекции. Ее разработкой занимались более полугода. Сейчас она проходит тестирование.

«Мы не можем говорить обо всем, потому что должны пройти клинические исследования, и это правда, не имеем права. Она, скажу правду, - уникальна. Это не пафос и не популизм. Она уникальна, потому что не такая, как другие. У нас есть материалы, исследования велись, но не на людях, впрочем, велись. Я не могу говорить сегодня о сроках, но в любом случае вы должны понять наш подход: несмотря на нашу украинскую вакцину, если у кого будет подтверждена вакцина ранее, мы будем закупать, в любом случае», - заявил Зеленский.

Он также добавил, что сейчас уделяется максимум усилий относительно вопросов дополнительного медицинского оборудования, медицинского обеспечения и количества врачей.