Зеленский собирается сделать два исламских праздника государственными

18 мая 2020 г. 17:55
Источник: РБК-Украина
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Президент Владимир Зеленский в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа заявил, что два крупнейших исламских праздника станут государственными в Украине. Об этом он заявил на встрече с представителями крымскотатарского народа, передает сайт президента.

Зеленский сообщил, что в ближайшие дни он планирует подписать указ, согласно которому Курбан-Байрам и Ураза-Байрам получат статус государственных религиозных праздников.

Отметим, сегодня, 18 мая, в Украине траурный День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, посвященный памяти погибшим при депортации в 1944 году. Президент Владимир Зеленский почеркнул, что настанет тот день, когда крымские татары и украинцы смогут вернуться домой на полуостров после завершения его оккупации Россией.

Ряд международных партнеров Украины, в том числе США, выступили с требованиями от России немедленно вернуть полный контроль над Крымом. Кроме того, временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин напомнила, что обязательства США по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины остаются непоколебимыми.

 

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