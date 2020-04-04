Зеленский: "Украинцы обеспечены продовольствием, и никакого недостатка не будет"

04 апреля 2020 г. 16:30
Источник: РБК-Украина
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Президент Украины Владимир Зеленский на селекторном совещании по борьбе с распространением коронавируса заявил об отсутствии дефицита продуктов питания. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В частности, Зеленский заслушал информацию о состоянии деятельности и направления работы экономических секторов, особенно важных для страны во время эпидемии коронавируса.

Как отмечается в сообщении, па просьбе президента правительство провело переговоры с владельцами и руководителями заправочных станций относительно необоснованного повышения цен на топливо, "и уже в ближайшие дни цены будут снижаться".

Кроме того, было проверено повышения цен на некоторые продовольственные товары, отметили в пресс-службе.

"Украинцы обеспечены продовольствием, и никакого недостатка не будет, и пока необходимости в дополнительных ограничениях экспорта нет", - отметил президент.

Напомним, по данным мониторинга НБУ, цены на продукты питания за последний месяц выросли 4,2%. Больше всего подорожали мука и крупы - на 12,1%, фрукты - на 12,0%, овощи - на 7,4%, мясо - на 4,4%.

 

 

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