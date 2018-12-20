Зеленский в Харькове: будет ли артист участвовать в выборах Президента Украины?

20 декабря 2018 г. 13:00
Автор: Алина Тюхай
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Новогодний подарок в виде благотворительного концерта для ветеранов АТО, врачей и учителей. Студии Квартал 95 удалось не только подарить положительные эмоции более тысячи харьковчан, которые посетили этот концерт, но и помочь детям с проблемами зрения. Артисты приехали в школу-интернат перед концертом чтобы поздравить малышей с днем Святого Николая и подарить оборудования для специального класса.
 
Владимир Зеленский, руководитель студии «Квартал 95»: 

Главное, что дети счастливы, так что. Они были нас счастливы видеть, у них есть такое, они собирают креативный класс, то есть детей готовят, адаптируют к реальной жизни с самого маленького возраста. 

По словам Владимира Зеленского, тур начался с Харькова и закончится перед Новым годом в Черкассах. В каждом городе артисты планируют давать по два концерта, один из которых будет благотворительным - как подарок тем, кого государство должно благодарить каждый день. А вот на вопрос, будет ли шоумен все же бороться за пост главы государства, Владимир Зеленский - отшучивается, до конца сохраняя интригу.

Владимир Зеленский, руководитель студии «Квартал 95»: 
Вы меня подталкиваете? Всё может быть. Я не боюсь никакой ответственности потому, что я понимаю, как в любой ответственности нужно поступать. Поступать чтобы завтра не было вам стыдно. Вот и всё.

Как Ленский честно – то иду я. – Супер! – А как Зеленский – не скажу.

Если верить социологическим опросам украинский артист пока имеет все шансы пройти во второй тур. По мнению украинцев, у Зеленского огромным преимуществом по сравнению с другими политиками является незапятнанная репутация и понимание, в чем нуждаются люди.

Олеся: 

Он всё показывает на своих шутках, на всём как вообще страна, где она реально. Хуже уже не будет

Денис:

Ну мы много чего пережили, а так хоть посмеёмся. 

Следующие новогодние концерты кварталовцы проведут еще в восьми городах Украины. 

 

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