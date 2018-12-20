Зеленский в Харькове: будет ли артист участвовать в выборах Президента Украины?

Владимир Зеленский, руководитель студии «Квартал 95»:

Главное, что дети счастливы, так что. Они были нас счастливы видеть, у них есть такое, они собирают креативный класс, то есть детей готовят, адаптируют к реальной жизни с самого маленького возраста.

По словам Владимира Зеленского, тур начался с Харькова и закончится перед Новым годом в Черкассах. В каждом городе артисты планируют давать по два концерта, один из которых будет благотворительным - как подарок тем, кого государство должно благодарить каждый день. А вот на вопрос, будет ли шоумен все же бороться за пост главы государства, Владимир Зеленский - отшучивается, до конца сохраняя интригу.

Владимир Зеленский, руководитель студии «Квартал 95»:

Вы меня подталкиваете? Всё может быть. Я не боюсь никакой ответственности потому, что я понимаю, как в любой ответственности нужно поступать. Поступать чтобы завтра не было вам стыдно. Вот и всё.