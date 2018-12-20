Зеленский в Харькове: будет ли артист участвовать в выборах Президента Украины?

Главное, что дети счастливы, так что. Они были нас счастливы видеть, у них есть такое, они собирают креативный класс, то есть детей готовят, адаптируют к реальной жизни с самого маленького возраста.
По словам Владимира Зеленского, тур начался с Харькова и закончится перед Новым годом в Черкассах. В каждом городе артисты планируют давать по два концерта, один из которых будет благотворительным - как подарок тем, кого государство должно благодарить каждый день. А вот на вопрос, будет ли шоумен все же бороться за пост главы государства, Владимир Зеленский - отшучивается, до конца сохраняя интригу.
Вы меня подталкиваете? Всё может быть. Я не боюсь никакой ответственности потому, что я понимаю, как в любой ответственности нужно поступать. Поступать чтобы завтра не было вам стыдно. Вот и всё.
Как Ленский честно – то иду я. – Супер! – А как Зеленский – не скажу.
Если верить социологическим опросам украинский артист пока имеет все шансы пройти во второй тур. По мнению украинцев, у Зеленского огромным преимуществом по сравнению с другими политиками является незапятнанная репутация и понимание, в чем нуждаются люди.
Олеся:
Он всё показывает на своих шутках, на всём как вообще страна, где она реально. Хуже уже не будет
Денис:
Ну мы много чего пережили, а так хоть посмеёмся.
Следующие новогодние концерты кварталовцы проведут еще в восьми городах Украины.