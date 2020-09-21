Зеленский: "В условиях пандемии COVID-19 проблемой номер два стало нарастание домашнего насилия"

Президент Владимир Зеленский подписал указ о противодействии домашнему насилию. Он заявил, что в условиях пандемии коронавируса самой большой проблемой после болезни оказался рост случаев домашнего насилия. Об этом он сказал во время встречи с представителями общественных и международных организаций, посвященной вопросам реализации государственной политики по противодействию и предотвращению домашнего насилия.

"В условиях пандемии COVID-19 проблемой номер два после самого вируса стало нарастание домашнего насилия. В качестве примера, только за первые полгода полиция получила почти вдвое больше обращений относительно домашнего насилия, чем в прошлом полугодии", - отметил Зеленский.

Президент также сообщил, что подписал указ о неотложных мерах по предупреждению и противодействию домашнеу насилию, насилию по признаку пола, защите прав лиц, пострадавших от такого насилия.

"Проект указа направлен на системное развитие сети реагирования на насилие, он воплощает базовые принципы защиты прав и интересов пострадавших", - подчеркнул глава государства перед подписанием документа.

Он напомнил, что законодательством Украины домашнее насилие "криминализировано", однако нужны механизмы для реализации законов и система доступных услуг.

"Человек должен быть уверен, что ему действительно помогут, а не создадут новые проблемы", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что все соответствующие службы, работающие в системе противодействия домашнему насилию, должны работать эффективно, а люди должны рассчитывать на оперативный и адекватный ответ на обращение.

Отметим, ранее в Украине запустили горячую линию по предупреждению домашнего насилия. Номер линии - 1547.