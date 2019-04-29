Зеленский вернулся в Украину после отдыха в Турции

Владимир Зеленский вместе с семьей в понедельник утром покинули пятизвездочную гостиницу в курортном районе Бодрума (Турция) и вернулись в Украину регулярным рейсом авиакомпании Turkish Airlines, сообщает турецкое информагентство "Анадолу".

По информации агентства, Владимир Зеленский пожал руку гражданам Турции, сопровождавшим его в период отпуска.

Затем политик направился в аэропорт Milas-Bodrum, где у VIP-терминала его провожали губернатор Муглы Эсенгуль Дживелек и глава исполнительной власти района Милас Эрен Араслан.

Зеленский вылетел из Турции в Украину регулярным рейсом авиакомпании Turkish Airlines.

Накануне, по информации агентства, Владимир Зеленский вместе с семьей пообедал в одном из ресторанов Бодрума.

"В.Зеленский шутил с сотрудниками ресторанами и даже на время занял место повара, пожарив мясо на гриле", - сказано в сообщении.

Известно, что победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский вылетел в Турцию 26 апреля.

"Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль "Весело"", - написал он на своей официальной странице в соцсети Фейсбук.

Владимир Зеленский отметил, это будут его первые выходные за последние четыре месяца, и в Украину он вернется через два дня.

Напомним, как сообщила Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 100% электронных протоколов, во втором туре выборов президента Украины за кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского проголосовали 73,22% избирателей, а действующий президент Петр Порошенко набрал 24,45% голосов.