Зеленский ввел безвиз на год для британцев

30 января 2020 г. 13:13
Источник: ТСН.ua
19 просмотров

Президент Украины Владимир Зеленский ввел временный безвизовый режим для граждан Великобритании сроком на 1 год.

Об этом говорится в указе президента №28 / 2020.

"Ввести на период с 31 января 2020 до 30 января 2021 безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней ", - отмечается в документе.

Там также объясняется, что это сделано с целью развития практического партнерства между Украиной и Британией. Зеленский поручил правительству принять все необходимые меры для выполнения этого указа.

Напомним, Великобритания покинет Европейский союз 31 января 2020. До конца года между ними будет продолжаться переходный период. Украина пока имеет безвизовый режим с Европейским союзом, однако британцы имели право на собственную визовую политику в рамках ЕС, а потому украинском нужна была виза для въезда в Великобританию.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.